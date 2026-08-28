Dopo sette stagioni sta per lasciare il Milan uno dei calciatori più forti degli ultimi anni in Serie A, eppure uno dei più criticati
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Fonte: il Post
E quindi Rafael Leão è stato sopravvalutato o sottovalutato?
28 Ago 2026 • 0 commenti
Dopo sette stagioni sta per lasciare il Milan uno dei calciatori più forti degli ultimi anni in Serie A, eppure uno dei più criticati
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