Non avrebbero diverse caratteristiche degli organismi viventi, ma nemmeno i limiti: un’ipotesi fantascientifica con vari risvolti
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Fonte: il Post
E se anche quelle extraterrestri fossero intelligenze artificiali?
21 Mag 2026 • 0 commenti
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