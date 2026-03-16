Dal 2012 partecipa alle Paralimpiadi estive e invernali e solo in un’edizione non ha vinto medaglie: a Milano Cortina ne ha vinte 5, 4 delle quali d’oro
Continua a leggere: È sempre un buon momento per parlare di Oksana Masters
Fonte: il Post
È sempre un buon momento per parlare di Oksana Masters
16 Mar 2026 • 0 commenti
Dal 2012 partecipa alle Paralimpiadi estive e invernali e solo in un’edizione non ha vinto medaglie: a Milano Cortina ne ha vinte 5, 4 delle quali d’oro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.