Era accusato di aver ricevuto dei soldi dai familiari di Andrea Sempio per far cadere le accuse contro di lui nel 2017
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Fonte: il Post
È stata archiviata l’indagine per corruzione sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti
17 Set 2026 • 0 commenti
Era accusato di aver ricevuto dei soldi dai familiari di Andrea Sempio per far cadere le accuse contro di lui nel 2017
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