Continua a leggere: È stata lievemente ridotta la pena di Maja T., militante antifascista in carcere in Ungheria con le stesse accuse di Ilaria Salis
Fonte: il Post
È stata lievemente ridotta la pena di Maja T., militante antifascista in carcere in Ungheria con le stesse accuse di Ilaria Salis
30 Set 2026 • 0 commenti
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