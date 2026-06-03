Continua a leggere: È stata prolungata la detenzione dei dieci attivisti della spedizione di terra della Flotilla arrestati in Libia, tra cui due italiani
Fonte: il Post
È stata prolungata la detenzione dei dieci attivisti della spedizione di terra della Flotilla arrestati in Libia, tra cui due italiani
3 Giu 2026 • 0 commenti
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