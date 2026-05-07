Continua a leggere: È stata ridotta la pena dell’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo, condannato per aver favorito l’imposizione della legge marziale
Fonte: il Post
È stata ridotta la pena dell’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo, condannato per aver favorito l’imposizione della legge marziale
7 Mag 2026 • 0 commenti
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