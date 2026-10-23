Continua a leggere: È stata rinviata l’entrata in vigore del divieto di circolazione alle auto a diesel euro 4 e euro 5 nella nella ZTL di Roma
Fonte: il Post
È stata rinviata l’entrata in vigore del divieto di circolazione alle auto a diesel euro 4 e euro 5 nella nella ZTL di Roma
23 Ott 2026 • 0 commenti
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