Le aziende legate all’acciaieria di Taranto hanno avvisato i sindacati, in previsione della chiusura dell’area a caldo entro ottobre
Continua a leggere: È stato avviato il licenziamento di 2.500 lavoratori dell’indotto dell’ex ILVA
Fonte: il Post
È stato avviato il licenziamento di 2.500 lavoratori dell’indotto dell’ex ILVA
4 Set 2026 • 0 commenti
Le aziende legate all’acciaieria di Taranto hanno avvisato i sindacati, in previsione della chiusura dell’area a caldo entro ottobre
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