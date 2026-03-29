Continua a leggere: È stato concesso al cardinale Pizzaballa di andare alla Basilica del Santo Sepolcro, dopo che la polizia israeliana glielo aveva impedito
Fonte: il Post
È stato concesso al cardinale Pizzaballa di andare alla Basilica del Santo Sepolcro, dopo che la polizia israeliana glielo aveva impedito
29 Mar 2026 • 0 commenti
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