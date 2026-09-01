Duane “Keffe D” Davis, ex leader di una gang di Los Angeles, era accusato di aver pianificato l’agguato in cui nel 1996 fu ucciso il rapper
Continua a leggere: È stato condannato l’uomo accusato di aver organizzato l’omicidio di Tupac Shakur
Fonte: il Post
È stato condannato l’uomo accusato di aver organizzato l’omicidio di Tupac Shakur
1 Set 2026 • 0 commenti
Duane “Keffe D” Davis, ex leader di una gang di Los Angeles, era accusato di aver pianificato l’agguato in cui nel 1996 fu ucciso il rapper
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.