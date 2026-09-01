Per ora dovranno rimanere nella casa famiglia di Vasto, e tra un mese potranno trascorrere un weekend in quella dei genitori
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Fonte: il Post
È stato deciso un percorso a tappe per il ritorno a casa dei figli della “famiglia nel bosco”
1 Set 2026 • 0 commenti
Per ora dovranno rimanere nella casa famiglia di Vasto, e tra un mese potranno trascorrere un weekend in quella dei genitori
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