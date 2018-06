Dopo un lungo e complesso confronto sindacale durato mesi, è stato firmato l’accordo per il riavvio delle attività industriali nello stabilimento Embraco di Riva di Chieri, in provincia di Torino. All’azienda produttrice di compressori frigoriferi, per i marchi del gruppo

The post È stato firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco: passeranno a una nuova azienda appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia