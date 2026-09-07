Secondo i due regimi sarà utilizzato per scopi pacifici, ma quasi sicuramente ci passeranno anche armi e soldati nordcoreani per la Russia
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Fonte: il Post
È stato inaugurato il primo ponte stradale tra Russia e Corea del Nord
7 Set 2026 • 0 commenti
Secondo i due regimi sarà utilizzato per scopi pacifici, ma quasi sicuramente ci passeranno anche armi e soldati nordcoreani per la Russia
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