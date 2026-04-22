Soprattutto grazie all’Ungheria che ha rimosso il proprio veto, legato a un oleodotto in Ucraina danneggiato dalla Russia
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Fonte: il Post
È stato infine approvato il prestito da 90 miliardi dell’Unione Europea all’Ucraina
22 Apr 2026 • 0 commenti
Soprattutto grazie all’Ungheria che ha rimosso il proprio veto, legato a un oleodotto in Ucraina danneggiato dalla Russia
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