Continua a leggere: È stato raggiunto un accordo di principio sull’acquisizione di EasyJet da parte della società di investimento statunitense Castlelake
Fonte: il Post
È stato raggiunto un accordo di principio sull’acquisizione di EasyJet da parte della società di investimento statunitense Castlelake
6 Lug 2026 • 0 commenti
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