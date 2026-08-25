Continua a leggere: È stato trovato un altro drone vicino all’aeroporto di Lipsia, dove a inizio mese c’era stato un presunto tentativo di sabotaggio
Fonte: il Post
È stato trovato un altro drone vicino all’aeroporto di Lipsia, dove a inizio mese c’era stato un presunto tentativo di sabotaggio
25 Ago 2026 • 0 commenti
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