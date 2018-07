Economia circolare e Blue Economy

A cura di @Kennedia Rubiconda (modificato).

Zest ha intervistato l’imprenditore ed economista Gunter Pauli sul tema della Blue Economy, citato anche da Giuseppe Conte nel suo nel suo discorso programmatico al Senato.

Come spiega Agi, però, il Presidente del Consiglio non ha chiarito volesse riferirsi con questo termine alla definizione data dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (un modello di sviluppo sostenibile applicato a tutti i settori dell’economia marina), o alla teoria dell’economista ed imprenditore Gunter Pauli, che è invece un modello di sviluppo economico globale, in parte simile all’economia circolare già presente nei piani italiani ed europei.

La circolarità dei flussi dei materiali, che si osserva in natura, ha ispirato tante idee commerciali in tutto il mondo. Rigenerando, e trasformando i rifiuti in nuove materie prime, la Blue Economy promuove una crescita sostenibile a lungo termine, ci può fornire qualche esempio?

La Blue Economy ha oltre 200 casi realizzati. Fondamentale è sapere che ci sono opportunità in tutto il mondo. Siamo in grado di trasformare l’agricoltura del pomodoro in produzione di acqua dolce, possiamo trasformare savane di nuovo nella foresta pluviale di una volta ed è possibile produrre tutti i biogas necessari nel mondo dalle colture tridimensionali in mare

Immagine da Wikimedia.