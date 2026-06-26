Giocheranno ai Mondiali a Seattle nel giorno delle celebrazioni cittadine della comunità LGBT+, ma nei due paesi l’omosessualità è perseguita
Continua a leggere: Egitto e Iran non sono le squadre migliori per la partita del Pride
Fonte: il Post
Egitto e Iran non sono le squadre migliori per la partita del Pride
26 Giu 2026 • 0 commenti
Giocheranno ai Mondiali a Seattle nel giorno delle celebrazioni cittadine della comunità LGBT+, ma nei due paesi l’omosessualità è perseguita
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.