Continua a leggere: Electronic Arts ha chiuso BioWare, lo studio noto per il videogioco “Baldur’s Gate”, in un più ampio piano di ristrutturazione aziendale
Fonte: il Post
Electronic Arts ha chiuso BioWare, lo studio noto per il videogioco “Baldur’s Gate”, in un più ampio piano di ristrutturazione aziendale
22 Ott 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Electronic Arts ha chiuso BioWare, lo studio noto per il videogioco “Baldur’s Gate”, in un più ampio piano di ristrutturazione aziendale
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.