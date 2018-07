Elogio del feticismo

A cura di @Nedcuttle21(Ulm).

In un articolo pubblicato su Libération e tradotto per Internazionale da Federico Ferrone, Paul B. Preciado critica la definizione comunemente accettata in ambito psichiatrico di “feticismo” – triste retaggio, secondo l’autore, della violenza coloniale -, proponendone una diversa interpretazione.