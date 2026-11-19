Ha detto di sentirsi «abbastanza stupido» per aver speso 450 milioni di dollari in un partito che poi ha straperso le elezioni di metà mandato
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Fonte: il Post
Elon Musk si è pentito di aver dato così tanti soldi ai Repubblicani
19 Nov 2026 • 0 commenti
Ha detto di sentirsi «abbastanza stupido» per aver speso 450 milioni di dollari in un partito che poi ha straperso le elezioni di metà mandato
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