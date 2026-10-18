Continua a leggere: Emmanuel Macron ha detto che in Francia potrebbero essere vietate «alcune manifestazioni» per proteggere le città dalla violenza
Fonte: il Post
Emmanuel Macron ha detto che in Francia potrebbero essere vietate «alcune manifestazioni» per proteggere le città dalla violenza
18 Ott 2026 • 0 commenti
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