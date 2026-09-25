Di 17 centesimi rispetto alla media attuale, dal 28 settembre per trenta giorni, con la possibilità di un prolungamento fino a fine anno
Continua a leggere: Eni ha detto che abbasserà il prezzo dei carburanti nei suoi distributori
Fonte: il Post
Eni ha detto che abbasserà il prezzo dei carburanti nei suoi distributori
25 Set 2026 • 0 commenti
Di 17 centesimi rispetto alla media attuale, dal 28 settembre per trenta giorni, con la possibilità di un prolungamento fino a fine anno
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.