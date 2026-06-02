Quindi eliminare scale all’ingresso, porte troppo strette e altri ostacoli: lo impone una misura comunale molto ambiziosa
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Fonte: il Post
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2 Giu 2026 • 0 commenti
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