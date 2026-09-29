«Capita, nel 2026, di rileggere un eccellente documento politico del 1990 constatando, con desolazione, che nei trentasei anni successivi molto poco è stato fatto per mettere in pratica quei buoni propositi».
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Fonte: il Post
Era già tutto previsto
29 Set 2026 • 0 commenti
«Capita, nel 2026, di rileggere un eccellente documento politico del 1990 constatando, con desolazione, che nei trentasei anni successivi molto poco è stato fatto per mettere in pratica quei buoni propositi».
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