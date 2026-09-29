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Era già tutto previsto

Era già tutto previsto

29 Set 2026 di hookii0 commenti

«Capita, nel 2026, di rileggere un eccellente documento politico del 1990 constatando, con desolazione, che nei trentasei anni successivi molto poco è stato fatto per mettere in pratica quei buoni propositi».
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Fonte: il Post


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