Le violenze e il caos a Milano, Bologna e Torino hanno coinvolto centinaia di ragazzi spesso minorenni, disorganizzati e senza chiare affiliazioni politiche
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Fonte: il Post
Era molto giovane chi ha partecipato agli scontri e ai vandalismi nelle piazze
18 Ott 2026 • 0 commenti
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