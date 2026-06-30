Dopo anni di leggi e propaganda governativa contro la comunità LGBTQ+, le associazioni stanno chiudendo e molti attivisti si stanno trasferendo altrove
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Fonte: il Post
Essere gay e trans in Georgia è sempre più faticoso
30 Giu 2026 • 0 commenti
Dopo anni di leggi e propaganda governativa contro la comunità LGBTQ+, le associazioni stanno chiudendo e molti attivisti si stanno trasferendo altrove
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