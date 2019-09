Fantahookii Anno 1 – Giornata 2

Secondo appuntamento della stagione, il weekend calcistico comincia il Venerdì alle 20.45 con Cagliari Genoa.

Ricordiamo a tutti di mettere la formazione!

Prima giornata che ha regalato alcune partite molto combattute, che ha visto trionfare la squadra Sfortuna FC con 78 punti e 4 gol, migliore formazione di giornata. Fanalino di coda per punti (ma non in classifica avendo pareggiato) Real Chiara Fc con soli 56 realizzati.

Chi sarà il migliore e peggiore in questo turno?

Potete vedere le partite della giornata passata qui

Così come la classifica del campionato (link valido sia per il girone all’italiana sia per il campionato Formula 1)