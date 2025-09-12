FantaNBA – Season 8: organizzazione e draft

Mercoledì 22 ottobre torna la stagione NBA e, con lei, cercheremo di organizzare l’ottava edizione del FantaNBA di Hookii.
In questa pagina registriamo i partecipanti, decidiamo le regole per i punteggi, seguiamo il draft e, in generale, tutto quanto necessario per organizzare la stagione.
Ricordo l’albo d’oro sin qui
2018/19 @rtq
2019/20 @Gerty
2020/21 @Cravino
2021/22 @Sakuragi
2022/23 @Kaalsifer
2023/24 @Sakuragi
2024/25 @Ryoga Hibiki
Partecipate numerosi e buona stagione NBA a tutti!
