FantaNBA – Season 8: organizzazione e draft

12 Set 2025 di Sakuragi0 commenti

Mercoledì 22 ottobre torna la stagione NBA e, con lei, cercheremo di organizzare l’ottava edizione del FantaNBA di Hookii.

In questa pagina registriamo i partecipanti, decidiamo le regole per i punteggi, seguiamo il draft e, in generale, tutto quanto necessario per organizzare la stagione.

Ricordo l’albo d’oro sin qui

2018/19 @rtq

2019/20 @Gerty

2020/21 @Cravino

2021/22 @Sakuragi

2022/23 @Kaalsifer

2023/24 @Sakuragi

2024/25 @Ryoga Hibiki

Partecipate numerosi e buona stagione NBA a tutti!


