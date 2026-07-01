«Fra tutti i compiti, questo è probabilmente il più straniante: occuparsi delle stesse cose di cui ci si occupa ogni santo giorno con persone che non si conoscono affatto. Il tutto commentando il caldo infernale tra ventilatori fruscianti e un certo numero di albicocche»
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Fonte: il Post
Fare il commissario esterno alla maturità, con 40°
1 Lug 2026 • 0 commenti
«Fra tutti i compiti, questo è probabilmente il più straniante: occuparsi delle stesse cose di cui ci si occupa ogni santo giorno con persone che non si conoscono affatto. Il tutto commentando il caldo infernale tra ventilatori fruscianti e un certo numero di albicocche»
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