Fare il commissario esterno alla maturità, con 40°

«Fra tutti i compiti, questo è probabilmente il più straniante: occuparsi delle stesse cose di cui ci si occupa ogni santo giorno con persone che non si conoscono affatto. Il tutto commentando il caldo infernale tra ventilatori fruscianti e un certo numero di albicocche»

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Fonte: il Post