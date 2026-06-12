Da decenni aziende e liutai copiano la forma della chitarra più famosa al mondo, che ora però potrebbe essere protetta da una sentenza europea
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Fonte: il Post
Fender vuole che la concorrenza smetta di copiare la Stratocaster
12 Giu 2026 • 0 commenti
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