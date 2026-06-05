Figli di medici, avvocati e architetti: nei nuovi studentati sono ci sono posti letto “riservati”

Andrea Ceredani su Avvenire segnala che, nel nuovo studentato che sorgerà nei locali del villaggio olimpico a Milano, almeno un posto letto su cinque sarà messo a disposizione ai famigliari degli iscritti alle casse previdenziali di medici, dentisti, avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri e architetti. Queste casse hanno ottenuto il diritto di prelazione investendo nel fondo immobiliare “Coima Esg City Impact Fund”, co-finanziatore dello studentato milanese. Le stanze in questione sono quelle a tariffa piena, non agevolata, ma costituiscono comunque una grossa agevolazione in un mercato asfittico come quello degli alloggi per studenti.

Per venire incontro alle esigenze dei “fuori sede” il governo Meloni, attingendo alle risorse Ue, nel 2024 aveva stanziato 1,2 miliardi di euro per «triplicare i posti per gli studenti» entro il 2026. A pochi mesi dal termine, solo il 49% delle risorse a disposizione è stato effettivamente speso per la costruzione di studentati e la maggior parte è finita in mano a investitori privati. I posti letto riservati ai figli dei professionisti nel futuro studentato milanese, però, non sono stati direttamente finanziati dal Pnrr, che ha sovvenzionato le sole camere affittate a tariffe agevolate. I figli dei professionisti che si iscriveranno entro la fine di marzo, piuttosto, qualora il numero di domande per una camera nel dormitorio milanese superasse i 1.700 letti a disposizione, godranno della priorità sugli altri studenti. In altre parole, li “supereranno” nella coda per un posto.

Una situazione simile si è verificata pure a Napoli nell’appena inaugurato studentato Cx Naples Centrale, che ha trasformato una ex sede INPS in una residenza universitaria da 541 posti letto. Qui i posti riservati sono meno, però per i famigliari degli iscritti delle casse di farmacisti e veterinari ci sono agevolazioni tariffarie.