Finirà l’islandese?

In un recente articolo sul suo blog Un Italiano in Islanda, Roberto Pagani parla delle difficoltà che affronta la sopravvivenza della lingua islandese.

L’islandese è in una condizione paradossale: solo 400.000 abitanti lo parlano, più o meno quanti gli abitanti del comune di Bologna, eppure è una lingua che viene usata in tutti gli ambiti della comunicazione, e in cui si scrivono e leggono anche testi scientifici o divulgativi. Recentemente però l’immigrazione ha portato anche in Islanda molte persone con una diversa lingua madre (oggi circa un quinto della popolazione), e che non lo stanno imparando.

Le ragioni sono varie: Pagani (che è un insegnante di islandese per stranieri) afferma che il governo non investe abbastanza nei corsi di lingua, ma riconosce anche che gli Islandesi stessi trovano più facile passare direttamente all’inglese, e che gli immigrati non sono soggetti a una vera pressione sociale per imparare la lingua.

In reazione a questo fenomeno, si è visto recentemente il nascere di una certa xenofobia. Inoltre l’inglese domina i media e l’intrattenimento online a cui tutti gli Islandesi sono esposti fin da piccoli. A ciò si aggiungono pregiudizi sulla difficoltà dell’islandese, che viene percepito (sia dagli stranieri che dai nativi, che ne fanno un motivo d’orgoglio) come praticamente impossibile da imparare, e che quindi dissuadono anche solo dal provarci.