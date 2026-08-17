Il presidente della Lombardia ha detto di stare lavorando a un’associazione dentro al partito e ha parlato di una «leadership collettiva»
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Fonte: il Post
Fontana vuole cambiare la Lega, anche a costo di sostituire Salvini
17 Ago 2026 • 0 commenti
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