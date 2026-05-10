Il conto ufficiale è di oltre 2.700, ma secondo fonti di Reuters non include «diverse migliaia» di combattenti di Hezbollah
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Fonte: il Post
Forse ai dati sulle persone uccise da Israele in Libano manca un pezzo
10 Mag 2026 • 0 commenti
Il conto ufficiale è di oltre 2.700, ma secondo fonti di Reuters non include «diverse migliaia» di combattenti di Hezbollah
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