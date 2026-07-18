È l’ultima caratteristica osservata su LHS 1140b, che è in una “zona abitabile” e potrebbe essere roccioso (ma non è il caso di entusiasmarsi troppo)
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Fonte: il Post
Forse c’è un’atmosfera su un lontano pianeta simile alla Terra
18 Lug 2026 • 0 commenti
È l’ultima caratteristica osservata su LHS 1140b, che è in una “zona abitabile” e potrebbe essere roccioso (ma non è il caso di entusiasmarsi troppo)
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