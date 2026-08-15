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Fonte: il Post
Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai hanno vinto l’argento nella mezza maratona di marcia agli Europei, Andrea Cosi il bronzo
15 Ago 2026 • 0 commenti
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