Francesco Lucidi, un batterista italiano in Rocketman, il film sulla vita di Elton John

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su Rockit, l’intervista al batterista umbro Francesco Lucidi, unico italiano nel cast di Rocketman, il film, diretto da Dexter Fletcher, sulla vita di Elton John.

Arriverà nelle sale a fine maggio del prossimo anno “Rocketman”, il film sui primi anni di carriera di Elton John fino al 1980, diretto da Dexter Fletcher per la Paramount Pictures. Nel cast tanti attori molto noti al pubblico, come Taron Egerton (che avete visto in Kingsman) nella parte di Elton John, Jamie Bell, che tutti ricordano come Billy Elliot, nella parte di Bernie Taupin, il paroliere di Elton John; Richard Madden, il Robb Stark di Game of Thrones, interpreta John Reid, manager e compagno di vita del protagonista e Bryce Dallas Howard (figlia di Ron Howard) sarà sua madre. Quello che forse non sapete però è che nel cast c’è un unico italiano che in realtà non è un attore, ma un batterista che vive a Londra e che sta facendo tantissime esperienze straordinarie.