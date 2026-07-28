Le temperature dovrebbero alzarsi tra mercoledì e il fine settimana, rischiando di riattivare focolai che ora sono sotto controllo
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Fonte: il Post
Francia e Spagna temono che la nuova ondata di calore possa peggiorare gli incendi in corso
28 Lug 2026 • 0 commenti
Le temperature dovrebbero alzarsi tra mercoledì e il fine settimana, rischiando di riattivare focolai che ora sono sotto controllo
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