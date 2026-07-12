In semifinale ai Mondiali ci sono le miglior quattro squadre al mondo: una finale potrebbe essere una rivincita del 2022, altre tre sarebbero inedite
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Fonte: il Post
Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina, dunque
12 Lug 2026 • 0 commenti
In semifinale ai Mondiali ci sono le miglior quattro squadre al mondo: una finale potrebbe essere una rivincita del 2022, altre tre sarebbero inedite
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