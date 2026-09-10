Continua a leggere: Fratelli d’Italia ha votato contro la sua storica proposta sulle preferenze nella legge elettorale, pur di tenere insieme la maggioranza
Fonte: il Post
Fratelli d’Italia ha votato contro la sua storica proposta sulle preferenze nella legge elettorale, pur di tenere insieme la maggioranza
10 Set 2026 • 0 commenti
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