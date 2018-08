Frutta Connection

A cura di @Akiro.

The Vision ha tradotto e pubblicato un articolo sugli Aquino, una potente famiglia di narcotrafficanti originaria della Calabria ma residente in Belgio. L’articolo, basato su un’inchiesta di IRPI, Occrp, Investigace, Heut Nieusblad e Aktuality, evidenzia i legami ei dettagli del loro traffico, fino ad arrivare in Slovacchia.

Quando è stato assassinato il 21 febbraio scorso, il giornalista Jan Kuciak – del giornale slovacco Aktuality – faceva parte di una squadra internazionale di reporter che stava ricostruendo le vicende attorno al cartello degli Aquino. A lui spettava capire in che modo questi narcotrafficanti riciclassero il denaro nel suo Paese, la Slovacchia. Dopo la sua scomparsa, la squadra, coordinata dall’Organized crime and corruption reporting project (Occrp) e composta da giornalisti d’inchiesta di IRPI, Investigace e Heut Nieusblad, ha continuato a lavorare all’inchiesta.

