g/audio giugno 2023

La musica a supporto del video, ossia la colonna sonora (che bel nome è, “colonna sonora”?). Ne abbiamo di ogni tipo: c’è la canzone che viene estrapolata dalla sua intenzione originale ed usata in maniera dissonante (vedi Le Iene, con Mr. Blonde che tortura un poliziotto mentre in sottofondo passa, ironicamente, Stuck in the middle with you); ci sono le melodie scritte appositamente per il film, e allora è tutto un Morricone, Badalamenti, Rota, Zimmer…; ci sono le canzoni di tagliuzzate in 30 secondi per farcele star dentro alla sigla di una serie tv, e che diventano quindi più famose nella loro versione ultrashort che in quella originale (True Detective, Mad Men, Peaky Blinders…).

