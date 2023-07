g/audio luglio 2023

“Kiwi Melon, Kiwi Melon” cantava la ragazza della pubblicità della Coca Cola Light, mentre la voce fuori campo diceva “Voglio vedere le mani di chi canta fingendo di sapere l’inglese”.

Chissà quante volte ci siamo trovati in quella situazione, a canticchiare cose a caso come un “Hey lascia entrare Ascanio” qualunque. Poi magari passa del tempo, a volte parecchio, prima di incappare nel testo corretto; vuoi perché lo cerchiamo su Google, vuoi perché qualcuno – terrore e imbarazzo! – sentendoci ci corregge con sguardo pietoso. A quel punto la verità si svela davanti ai nostri occhi, a volte mostrandosi perfino assurda. Questo l’ordine crescente di mindfuck testuale/musicale:

1) Mindfuck nullo: andiamo avanti sereni col nostro Kiwi Melon o con Ba-ba-bué, e chissenefrega del vero significato;

2) Mindfuck tiepidino: il testo in lingua straniera si rivela dopo tutto essere piuttosto banalotto.

3) Mindfuck anziana tenerezza: mio nonno che canta “Che bèl” anziché “Get back” dei Beatles.

4) Mindfuck gregoriano: quando le messe erano in latino e i nonni dei nostri nonni, non avendo la più pallida idea di cosa stesse dicendo il prete, cantavano “Canta il merlo nel frumento” anziché “Tantum ergo sacramentum”

5) Mindfuck “maccosadiavolo”: quella canzone così allegra che però parla di cose peso, come quella là che fa du-du-du-du e parla di travestiti drogati e finiti male.

6) Mindfuck “mi devo sedere”: quella canzone in italiano che pensavi parlasse di una cosa e invece parla di tutt’altro. Per esempio Andrea di De André.

7) Mindfuck grammaticale: la parola in quella canzone italiana non è X, come avete sempre pensato, ma è Y. Per esempio non è vero che Genova “ha i giorni tutti uguali”, bensì ci lascia tornare “ai giorni tutti uguali”.

La 7 è davvero clamorosa, perché va bene non capire le canzoni in lingua straniera, ok le canzoni criptiche, ma non capire per anni l’italiano più semplice e limpido è cosa grave. O no? Voi che dite?

Bonus track: le canzoni travisate del Trio Medusa su Radio Deejay (“Salto dal tram, cago el purè” di Shakira o “Birra! Bamba, bamba e birra” di Jeeg Robot)

