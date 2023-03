g/audio marzo 2023

“Ed è venuta semplicemente così?!” chiede un tipo a Damon Albarn, in merito alla celeberrima canzone Clint Eastwood dei Gorillaz. Il tono della domanda rivela perplessità, la sensazione di aver sgamato della falsa modestia, come dire: “OK Damon, va bene tutto, ma se quella canzone è così figa è perché sei partito da un campione e ci hai messo tutta la tua arte.”. Il cantante risponde “Sì, è un preset! Il preset Rock 1”.

Noi non capiamo bene di cosa diavolo stanno parlando perché il video comincia proprio con questa domanda e noi possiamo soltanto intuire che prima c’è stato un discorso e un contesto. A dirla tutta, non capiremmo nemmeno di che canzone stanno parlando, se non fosse per la descrizione del tweet. Ma nel rispondere, Albarn si avvicina ad un omnichord e preme il tasto “Rock 1”. Detto in maniera brutale, l’omnichord è uno dei tanti strumenti elettronici in voga negli anni 80 e 90 – tipo le pianole, dai – che contengono delle basi musicali (dette “preset”) di vario genere che accompagnano le note suonate sullo strumento. Insomma, Albarn preme ‘sto pirulino e partono quelle quattro note che fanno “TUM – TUTTU – TUM TUM, TUM – TUTTU – TUM TUM” e che nel bene e nel male tutti conoscono, anche solo per la pubblicità di Conto Arancio.

Ora, potremmo discutere se il fatto che la canzone che ha sparato i Gorillaz nell’Olimpo della musica non sia altro che un preset di una pianolina del kaiser faccia di Albarn un “genio” o un “genio assoluto”. Ma perché limitarsi? Estendiamo invece il discorso alle campionature, cioè il citazionismo sonoro: quando un musicista ficca dentro una sua canzone un pezzo proveniente dalla canzone di qualcun’altro. A volte in maniera elaborata (Beck) a volte al limite del ready-made (vedi il caso Gorillaz, ma anche Umbrella di Rihanna, che ha una base presa di peso da un preset di GarageBand, la app di Apple). Anche in Italia i campionamenti abbondano, non solo

In giro trovate un po’ di classifiche sulle “best sampled song”, per esempio qua.

Se volete cimentarvi con del sampling, potete provare il software sviluppato da Aphex Twin scaricabile su gitlab. Se invece volete scovare i campionamenti nei vostri brani preferiti, potete fare riferimento a whosampled.com. E infine, come sempre, suggerite le vostre canzoni (sampled o sampling) preferite e le caricheremo su Spotify nella playlist del mese di Hookii!

BONUS TRACK!!!!!!!!

Qual è il grado di separazione tra le canzoni dei Blur e quelle di Gigi D’Alessio? Whosampled.com ha sviluppato una pagina che scova i collegamenti tra due artisti. Va da sé, è molto divertente. Nel caso in questione, i gradi sono 3: Girls and Boys è stata campionata in una canzone di Steve Forest feauturing i Club Dogo; Guè ha collaborato con Ensi; Ensi ha campionato una canzone di Mario Merola e Gigi D’Alessio.

Le classifiche quando questo post è stato scritto (in grassetto le new entry rispetto alla volta scorsa)

Top 3 Album su Spotify Italia:

Sirio, Lazza Il coraggio dei bambini, Geolier Alba, Ultimo

Top 3 Album su Spotify Mondo:

SOS, SZA Un Verano Sin Ti, Bad Bunny Midnights, Taylor Swift

Top 3 Album su Album of The Year (con più di 10 recensioni)