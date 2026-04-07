Genocide resumes in Darfur as Sudan tears apart

La narrazione della guerra in Sudan è spesso appiattita sotto una cortina di numeri, abbreviazioni e sigle, che danno l’idea che sia insieme troppo violenta e troppo futile per poter essere risolta. Perfino l’ultimo grande articolo sul tema della stampa internazionale – una storia di copertina dell’Atlantic da 10.000 parole – l’ha definita “la guerra intorno al nulla“, utilizzando signori della guerra e civili come una scusa per parlare in realtà dell’ordine globale internazionale.

Due articoli della rivista africana The Continent cercano di rimediare, offrendo una prospettiva dal basso. In questo numero, da p. 13 in poi, cinque sudanesi raccontano com’era la vita a Khartoum subito dopo la rivolta delle RSF, durante il conflitto urbano con le forze del governo, com’è stato fuggire a El Fasher nel Darfur e all’estero, e come l’esportazione di oro negli Emirati Arabi Uniti e in Egitto influenza il corso della guerra. In un altro numero, sempre a p. 13, si parla della presa e del massacro di El Fasher, dove le RSF stanno continuando il genocidio della popolazione locale iniziato dai Janjaweed.

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