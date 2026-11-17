Continua a leggere: Giappone e Corea del Sud hanno fatto partire dei caccia dopo che alcuni aerei militari russi erano entrati nel loro spazio aereo
Fonte: il Post
Giappone e Corea del Sud hanno fatto partire dei caccia dopo che alcuni aerei militari russi erano entrati nel loro spazio aereo
17 Nov 2026 • 0 commenti
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