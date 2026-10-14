Nel suo discorso al Senato ha criticato l’accordo tra Trump e Putin sul gasolio e ha parlato di troppi «regali» fatti negli ultimi tempi
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Fonte: il Post
Giorgia Meloni è stata molto più severa del solito contro la Russia
14 Ott 2026 • 0 commenti
Nel suo discorso al Senato ha criticato l’accordo tra Trump e Putin sul gasolio e ha parlato di troppi «regali» fatti negli ultimi tempi
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