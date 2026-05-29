È l’obiettivo del laboratorio di cinema amatoriale ideato dal regista francese Michel Gondry, che in questi giorni l’ha portato per la prima volta in Italia
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Fonte: il Post
Girare un cortometraggio in tre ore, tra sconosciuti
29 Mag 2026 • 0 commenti
È l’obiettivo del laboratorio di cinema amatoriale ideato dal regista francese Michel Gondry, che in questi giorni l’ha portato per la prima volta in Italia
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